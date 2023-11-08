2023-11-08 01:00:04 - المصدر: العربي الجديد

خسر الدحيل القطري أمام ضيفه النصر السعودي 3-2، الثلاثاء، في اللقاء الذي أُقيم على استاد خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء في حساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وتصدّر النصر السعودي ترتيب المجموعة بـ12 نقاط، بفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الثاني، ويحل الدحيل رابعاً (نقطة)، بفارق نقطة عن الاستقلال الطاجيكي ثالث الترتيب.

وواصل النصر السعودي سلسلة انتصاراته ببلوغ فوزه السادس توالياً والـ16 في آخر 16 مواجهة خاضها بكل المسابقات، فيما تعادل مرة واحدة، من دون خسارة، بعد قلب تأخره بهدف سجله النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أحرز الهداف الثاني أيضاً)، إلى انتصار 3-2 بـ"هاتريك" البرازيلي الآخر أندرسون تاليسكا، ليبلغ "العالمي" الدور الثاني للمسابقة الآسيوية.

ودخل النصر المواجهة بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيميريك لابورت، مع وجود مهاجم ليفربول الإنكليزي السابق، ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا، ولاعب إنتر ميلان السابق، مارسيلو بروزوفيتش.

وبات الدحيل في موقف صعب بالمنافسة على بطاقة أفضل فريق يحتل المركز الثاني في مجموعات منطقة غرب القارة (3 بطاقات لأفضل ثاني للغرب)، والاستفادة من حالة التألق التي يعيشها على الصعيد المحلي، بعد أن تمكن من تحقيق فوز مهم أخيراً على الريان بثلاثية لهدفين وضعته في المركز الرابع في ترتيب دوري نجوم إكسبو.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل نادي الاستقلال الطاجيكي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 1-1 على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، حيث تقدم بيرسيبوليس عبر هدف مهدي ترابي في الدقيقة الـ 30، قبل أن يدرك الاستقلال التعادل خلال الشوط الثاني من طريق سينين سيباي (75).

هدددددف!

النصر يعود بالتعادل من تاليسكا ⚽?



الدحيل 1 × 1 النصر#الدحيل_النصر#دوري_آبطال_آسيا | ⁦#SSC pic.twitter.com/ESyr1KvAep — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 7, 2023

وفي المجموعة الأولى، ضمن العين الإماراتي التأهل للدور الثاني، بعد فوزه خارج ملعبه على الفيحاء السعودي 3-2 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجل كودجو لابا هدفاً عالمياً بالكعب في الدقيقة الـ29، وضاعف النتيجة بعد دقائق قليلة، وأكمل المغربي سفيان رحيمي (64) ثلاثية العين، فيما أحرز أنتوني نواكايمي (53) ومهند القيضي (90+6) هدفي الفيحاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً، تعادل آهال التركماني مع ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-1 على استاد عشق أباد، ليبتعد العين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط من أربع مباريات لكل من باختاكور وآهال، و3 للفيحاء، حيث ضمن العين صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

بالكعب.. لابا كودجو يضع العين في المقدمة بالدقيقة 28#الفيحاء_العين | #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/IdBbCB54vN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 7, 2023

كأس الاتحاد الآسيوي

وفي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، نجح الكهرباء العراقي في التقدم لصدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه على ضيفه الوحدات الأردني 3-1 على استاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة.

وسجل نجم شوان (7) وأنايل نغوبا (71) وشافيو موموني (90+2) أهداف الكهرباء، فيما أحرز محمد أبو رزق (86) هدف الوحدات.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل الكويت الكويتي مع الاتحاد الأهلي حلب السوري 1-1 على استاد نادي الكويت، ليتصدر الفريق العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من الكويت والوحدات، ونقطتين للاتحاد.