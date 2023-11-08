2023-11-08 01:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلن نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي، الأربعاء، إقالة البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي من تدريب الفريق، بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي 2-0 بدوري أبطال آسيا.

وكتب النادي في بيانه: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد تقييم شامل للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

وأضاف البيان "سيتولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره. وتوجه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق، فجّرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن نشوب خلاف حاد بين المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، داخل غرفة تبديل ملابس نادي الاتحاد، عقب نهاية مباراة القوة الجوية، وذلك إثر انتقاد المدرب البرتغالي لاعبي فريقه، قبل أن يدخل في مشادة قوية مع نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

?| النادي يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نونو سانتو pic.twitter.com/T2owykCKMB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 7, 2023

وتبحث إدارة نادي الاتحاد عن مدرب فرنسي لقيادة الفريق الذي يضم النجمين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، ليظهر بعد ذلك اسم المدرب لوران بلان على الطاولة، إضافة لمدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.