2023-11-08 09:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، عودة (159) نازحاً من مخيم قرة تو في محافظة السليمانية بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة ديالى، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين.

وقالت السيدة جابرو، إن "كوادر فروع الوزارة وزعت على الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية السلع المعمرة المتضمنة ( ثلاجات وطباخات وشاشات تلفاز ) والمساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية".

وأكدت السيدة الوزيرة، أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة المزيد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية لوجود رغبة حقيقية بالعودة طوعيا بسبب ما تعيشه من أوضاع داخل مخيمات النزوح".