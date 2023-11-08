انخفاض أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2023-11-08 10:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 0.62 دولار ليصل الى 82.69 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 0.62 دولار ليصل الى 85.44 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط عالميا، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية في حين أثارت بيانات اقتصادية صينية متضاربة المخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام.