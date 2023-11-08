2023-11-08 10:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، إلقاء القبض على متهمين اثنين اقدما على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية غربي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم""، أنه "بعد ورود إخبار عن اطلاق نار في احدى مناطق سفوان، تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وتبين حصول دكة عشائرية على دار احد المواطنين".

وأوضحت، أنه "بعد مطاردة المتهمين تمت محاصرتهما والقاء القبض عليهما وضبط السلاح المستخدم داخل عجلتيهما، واصطحابهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".



