2023-11-08 10:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى





أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، عن عودة 159 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية في ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أعلنت عودة (159) نازحاً من مخيم قرة تو في محافظة السليمانية بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة ديالى، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين".

وأضافت أن "كوادر فروع الوزارة وزعت على الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية السلع المعمرة المتضمنة ( ثلاجات وطباخات وشاشات تلفاز ) والمساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية".

وأكدت جابرو وفقاً للبيان، أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة المزيد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية لوجود رغبة حقيقية بالعودة طوعيا بسبب ما تعيشه من أوضاع داخل مخيمات النزوح".