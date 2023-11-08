بلينكن: نرفض التهجير للفلسطينيين ولا نؤيد اقتطاع أجزاء من غزة ومحاصرتها

2023-11-08 12:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

نريد انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين

الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل

ندعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها

ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية

اجتماع مجموعة السبع في العاصمة اليابانية طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة