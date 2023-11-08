وزير الداخلية: فتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من الدول

2023-11-08 13:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزير الداخلية يشارك باجتماع السفراء السابع



شارك وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري في مؤتمر السفراء السابع، الذي تخللته ندوة حوارية عن (جلسة الخدمات القنصلية)، إذ تم النقاش والحوار في استراتيجية العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية.

وأكد سيادته أن وزارة الداخلية تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية من خلال فتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من دول العالم، لتسهيل منح المستمسكات، فضلاً عن العمل على مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا) التي ستحل الكثير من المعوقات التي تواجه عمل البعثات العراقية في الخارج.