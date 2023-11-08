2023-11-08 15:11:48 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وجّه رسمياً رسالتين إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، الأولى تتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، فيما تتضمن الرسالة الثانية رؤية وموقف الحكومة بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية