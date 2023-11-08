بيكيه: لقب ريال مدريد كان معجزة.. وفكرت في رئاسة برشلونة

2023-11-08 15:30:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الإسباني جيرارد بيكيه، قائد برشلونة السابق، رفضه أن تنسب ألقاب ناديه إلى الحكام، مؤكدا أن هذا تشويه لتاريخ النادي وإنجازاته.

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من المخيف أن يقول الناس إننا فزنا بسبب الحكام، هذة محاولة لتشويه تاريخنا وإنجازاتنا".

وأضاف "ريال مدريد هكذا دائما، لا يقدمون الكثير ويفوزون بالمباريات ويتنافسون على كل شيء، دوري الأبطال الأخير كان معجزة، لم يتفوقوا ضد أي خصم وفازوا".

وتابع: "لكن طريقتنا مختلفة، إذا فزنا فإننا نبقى في ذاكرة الناس للأبد، يتذكرون برشلونة بقيادة بيب كأفضل فريق في التاريخ الحديث".

وحول احتمالية أن يصبح رئيسًا لبرشلونة في المستقبل، قال: "فكرت في الأمر كثيرًا، لكن لكي تُصبح رئيسًا عليك أن تقدم الكثير من التضحيات، أنا لا أستبعد ذلك لكنه ليس في ذهني الآن على الإطلاق".

وتحدث بيكيه عن برشلونة تحت قيادة تشافي، وقال: "المزج بين الشباب والمخضرمين جيد، سمعت عن لامين يامال وتدربت معه، لكن لم أعرف فيرمين ومارك جويو".

وختم: "تشافي يعرف الفريق جيدا وأتقن طريقة اللعب معهم، علينا أن نتحلى بالصبر، لا أرى أحدا أفضل منه للمواصلة في هذا المشروع".

المصدر: موقع كورة