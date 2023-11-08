محافظ صلاح الدين يوجه بالعمل 24 ساعة بالمشاريع كافة للإسراع بانجازها

2023-11-08 17:39:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

عقد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023) اجتماعا موسعا مع عدد المهندسين المشرفين على المشاريع ودوائر المهندس المقيم في المحافظة.

وحضر الاجتماع المعاون الفني للمحافظ والمستشار الفني ومدراء اقسام التخطيط العام و هندسة الإدارة المحلية والعقود.

وجرى خلال الإجتماع وفقاً لبيان لمكتب المحافظ تلقته "بغداد اليوم"، "مناقشة المشاريع المحالة من قبل المحافظة ومناقشة آليات تطوير عمل المهندسين من ابناء المحافظة في مختلف المجالات والاطلاع على التحديات التي تواجه عمل المهندسين ووضع الحلول المناسبة لها إضافة إلى مناقشة عمل المشاريع التي تعمل على مدار 24 ساعة واخر نسبة انجاز لكل مشروع".

وأكد المحافظ الهلوب "على ضرورة دور شريحة المهندسين في ثورة الاعمار والبناء والتطور التي تشهدها المحافظة".

واضاف، اننا "كحكومة محلية نؤكد دعمنا الكبير للمهندسين في أداء واجباتهم المكلفين بها بهدف انجاز المشاريع التي تخدم أبناء المحافظة".



