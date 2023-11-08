حماس: ندعو الى تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة

2023-11-08 17:50:35 - المصدر: الفرات نيوز

حماس: بعض الأسرى قتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلي

القيادي في حماس أسامة حمدان: الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه

القيادي في حماس أسامة حمدان: ندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس

القيادي في حماس أسامة حمدان: نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب

القيادي في حماس أسامة حمدان: الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له

القيادي في حماس أسامة حمدان: المطلوب وقف العدوان على شعبنا بشكل فوري

القيادي في حماس أسامة حمدان: نقول لنتنياهو إن المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك

القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان قطع المياه عن القطاع في جريمة ضد الإنسانية

القيادي في حماس باسم نعيم: المياه الصالحة للشرب في غزة أصبحت مفقودة بنسبة 90 %

القيادي في حماس باسم نعيم: سكان غزة يضطرون أحيانا كثيرة للجوء إلى مياه البحر مما يسبب لهم الأمراض

القيادي في حماس باسم نعيم: تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال

القيادي في حماس باسم نعيم: من العار على المجتمع الدولي السماح للاحتلال باستخدام المياه لابتزاز سكان غزة

القيادي في حماس باسم نعيم: سكان غزة يعانون أزمة خانقة في توفير رغيف الخبز بسبب قصف الاحتلال للمخابز

القيادي في حماس باسم نعيم: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال

القيادي في حماس باسم نعيم: المطلوب تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية

القيادي في حماس باسم نعيم: ندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر

القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال يكثف قصفه على مستشفيات غزة ومراكزها الصحية مما يسبب كارثة

القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع وأخرج العديد منها من الخدمة

القيادي في حماس باسم نعيم: 49 % من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة

القيادي في حماس باسم نعيم: 2% من سكان غزة أصبحوا إما قتلى أو جرحى أو مفقودين

القيادي في حماس باسم نعيم: المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية

القيادي في حماس باسم نعيم: موقفنا بشأن الأسرى كان واضحا وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراح الأجانب حال توفر الظروف

القيادي في حماس باسم نعيم: المدنيون والضيوف يمكن الإفراج عنهم إذا توافرت الظروف وعلى رأسها وقف إطلاق النار