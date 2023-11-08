حماس: ندعو الى تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة
حماس: بعض الأسرى قتلوا داخل الأنفاق جراء القصف الإسرائيلي
القيادي في حماس أسامة حمدان: الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه
القيادي في حماس أسامة حمدان: ندعو الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس
القيادي في حماس أسامة حمدان: نتنياهو يتحمل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب
القيادي في حماس أسامة حمدان: الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن مجازر الاحتلال في غزة لمنحها الضوء الأخضر له
القيادي في حماس أسامة حمدان: المطلوب وقف العدوان على شعبنا بشكل فوري
القيادي في حماس أسامة حمدان: نقول لنتنياهو إن المقاومة ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنودك
القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال تعمد منذ بدء العدوان قطع المياه عن القطاع في جريمة ضد الإنسانية
القيادي في حماس باسم نعيم: المياه الصالحة للشرب في غزة أصبحت مفقودة بنسبة 90 %
القيادي في حماس باسم نعيم: سكان غزة يضطرون أحيانا كثيرة للجوء إلى مياه البحر مما يسبب لهم الأمراض
القيادي في حماس باسم نعيم: تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم المثبت في القوانين الدولية تواطؤ مع الاحتلال
القيادي في حماس باسم نعيم: من العار على المجتمع الدولي السماح للاحتلال باستخدام المياه لابتزاز سكان غزة
القيادي في حماس باسم نعيم: سكان غزة يعانون أزمة خانقة في توفير رغيف الخبز بسبب قصف الاحتلال للمخابز
القيادي في حماس باسم نعيم: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال
القيادي في حماس باسم نعيم: المطلوب تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية
القيادي في حماس باسم نعيم: ندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر
القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال يكثف قصفه على مستشفيات غزة ومراكزها الصحية مما يسبب كارثة
القيادي في حماس باسم نعيم: الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية في القطاع وأخرج العديد منها من الخدمة
القيادي في حماس باسم نعيم: 49 % من الضحايا في القصف الإسرائيلي الأخير كانوا في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة
القيادي في حماس باسم نعيم: 2% من سكان غزة أصبحوا إما قتلى أو جرحى أو مفقودين
القيادي في حماس باسم نعيم: المستشفيات المتبقية في قطاع غزة تعمل على مولدات الطاقة الثانوية
القيادي في حماس باسم نعيم: موقفنا بشأن الأسرى كان واضحا وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراح الأجانب حال توفر الظروف
القيادي في حماس باسم نعيم: المدنيون والضيوف يمكن الإفراج عنهم إذا توافرت الظروف وعلى رأسها وقف إطلاق النار