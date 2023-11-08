تصاعد حدة الخلافات بين الجوية والكهرباء بشأن اللاعب جاسم

2023-11-08 17:50:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تصاعدت حدة الخلافات بين إدارتي ناديي القوة الجوية والكهرباء، حول عودة النجم الصاعد علي جاسم لصفوف الثاني في الميركاتو الشتوي.



وجاء ذلك عقب تأكيدات رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن جاسم سيغلق ملف إعارته للجوية ويعود في الانتقالات الشتوية.



وجاءت هذه التصريحات بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه اللاعب في دوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا ووصوله لوصافة هدافي البطولة القارية عقب تسجيله 4 أهداف بعد نهاية الجولة الرابعة من البطولة.

من جانبه رد هيثم كاظم، نائب رئيس نادي القوة الجوية على الأسدي موضحا أنه جلس معه في أكثر من مناسبة لحل قضية جاسم.



وقال كاظم: "الجميع يعلم أن النجم علي جاسم انتقل لصفوف القوة الجوية قادماً من الكهرباء بنظام الإعارة، حيث فضل الجوية على بقية الأندية الأخرى".

وأضاف كاظم في تصريحات صحفية: "إدارة القوة الجوية جلست أكثر من مرة مع رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي لحسم موضوع شراء بطاقة اللاعب علي جاسم بشكل نهائي لصالح فريق القوة الجوية".



وختم: "رئيس نادي الكهرباء وعدنا، بأن تكون هنالك جلسة بين الإدارتين خلال فترة الانتقالات الشتوية لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي".