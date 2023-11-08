2023-11-08 18:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فرّقت القوات الأمنية في ذي قار، يوم الأربعاء، تظاهرتين لجرحى "تظاهرات تشرين" وأخرى تطالب بتحسين الخدمات في مكانين مختلفين من المحافظة، واعتقلت سبعة من المتظاهرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرة انطلقت في تقاطع بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية، من قبل "جرحى تشرين" للمطالبة بقطع أراضي سكنية لهم أسوة بأقرانهم.

وأضاف أن المتظاهرين قاموا بقطع الطريق وقامت القوات الأمنية بتفريقهم وإعادة فتح التقاطع والطرق.

وأشار إلى أن تظاهرة أخرى انطلقت في القرية العصرية حيث قام الأهالي بقطع طريقاً حيوياً يربط مركز الناصرية بالأقضية والنواحي شمالي محافظة ذي قار، مبيناً أن المحتجين قاموا بحرق الإطارات للمطالبة بالخدمات.

وأكد مراسلنا أن القوات الأمنية أيضاً قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة واعتقلت سبعة من منظميّ التظاهرة وإحالتهم لأحد المراكز المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.