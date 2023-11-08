2023-11-08 18:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023) شروط استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد.

وألزم البنك المركزي في بلاغه للمصارف المجاز كافة حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه بالآتي:

1 - ان تكون استخدامات المبالغ لاغراض تلبية طلبات الزبائن من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصوليا والافراد العاملين لصالح شركات او مؤسسات اجنبية الذين تردهم جوالات واردة من حارج العراق.

2- تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب ادخالها من تفاصيل الشحنة.

3- يكون ادخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصراً.

4- الالتزام بتسجيل الارقام التسلسية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بها وبيانات مستلميها لاحقا.

5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.

وأكد البنك المركزي انه مستمر بتوفير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.