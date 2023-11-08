الحلبوسي يبحث مع سفراء روسيا وأستراليا وبريطانيا دور المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في غزة

2023-11-08 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء في لقاءات منفصلة، كلاً من السفير الروسي السيد ايلبروس كوتراشيف، والسفيرة الأسترالية السيدة بولا غاندي بمناسبة انتهاء مهامها، والسفير البريطاني السيد ستيف هتشن.

وتناولت اللقاءات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والجهود الدبلوماسية ودور المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. فضلاً عن البحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.