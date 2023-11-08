الشرطة المجتمعية توقف 112 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري وتمنع حالتي انتحار في اسبوع

2023-11-08 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



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أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ١١٢ حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري في مختلف محافظات البلاد خلال الأسبوع الماضي من شهر تشرين الثاني الجاري، وأعادت في عمليات منفصلة ٢ فتيات هاربات الى ذويهن.

و تلبي ١٦٥ مناشدة وردتها عبر صفحتها الالكتروني على الفيس بوك، وتجيب على ٥٤٥ اتصالا وردها عبر خطها المجاني الساخن ٤٩٧ قامت مفارزها بمعالجة حالات الابتزاز بعد تأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، في وقت قدمت فيه دعمها النفسي والمعنوي لضحايا التعنيف والهروب، متعهدةً بالقيام بزيارات دورية لهن من أجل الوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن لمنع تعرضهن للتعنيف أو التضييق.