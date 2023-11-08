2023-11-08 19:00:14 - المصدر: العربي الجديد

يبحث نادي الاتحاد السعودي عن مدرب جديد للفريق، بعد قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، إثر الهزيمة الأخيرة في مسابقة دوري أبطال آسيا أمام نادي القوة الجوية العراقي.

وكشف موقع "أونز مونديال" الفرنسي الأربعاء، أن الاتحاد دخل في مفاوضات متقدمة من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لمحاولة إقناعه بالمشروع الرياضي للفريق، حتى يتولى خلافة سانتو.

ويسعى بطل السعودية في الموسم الماضي للجمع مجددا بين زيدان بطل العالم مع منتخب فرنسا عام 1998، والمهاجم كريم بنزيمة بعدما قادا معا فريق ريال مدريد الإسباني للحصول على العديد من الألقاب، حين كان "زيزو" صاحب الأصول الجزائرية مدربا للفريق الملكي، وكريم الذي يحمل أيضا نفس الجذور لاعبا في صفوفه.

وكان زيدان يمني النفس بتدريب المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم في قطر 2022، لكن يبدو أن مدرب الديوك ديديه ديشان لا يزال ثابتا في مكانه، كما أن الريال الفريق الأقرب إلى قلبه، لا ينوي في الفترة الحالية التخلي عن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل نهاية الموسم على الأقل، وهو ما يجعله منفتحا على خوض تجربة تدريبية جديدة.