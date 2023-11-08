2023-11-08 19:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً استقراراً عند أكثر من 164 ألف دينار للمائة دولار بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار للمائة دولار.



100$=164,200 بغداد

100$=164,250 أربيل

100$=164,250 البصرة

100$=164,300 السليمانية

100$=164,300 دهوك

100$=164,350 کرکوك

100$=164,350 حلبجة

100$=164,300 نينوى

100$=164,350 النجف

100$=164,300 الأنبار

100$=164,350 المثنى

100$=164,350 ذي قار

100$=164,300 كربلاء

100$=164,300 ديالى

100$=164,350 بابل

100$=164,350 واسط

100$=164,300 الديوانية

100$=164,350 صلاح الدين

100$=164,300 ميسان