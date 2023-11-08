بالفيديو.. الإطاحة بشبكات تهريب للعملة وضبط أكثر من 7 مليارات دينار قبل تهريبها

2023-11-08 19:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ملاحقة مهربي العملة والمضاربين بالأسعار وبعد جهود استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارز الجهاز سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن الإطاحة بعدد من شبكات المهربين وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملتين الأجنبية والمحلية.

ففي محافظة بغداد ووفقاً لمعلومات مديرية أمن البصرة تمكنت مفارز جهازنا من الإطاحة بأحد أهم المهربين والذي يستغل منصبه الوظيفي (ضابط برتبة عقيد) للقيام بعمليات تهريب وتمرير للأموال وقد ضبط بحوزته مبالغ تُقدر بأكثر من (٤) مليارات دينار وعلى اثر اعترافاته تم القبض على اثنين من افراد الشبكة المتهمة بالتهريب في البصرة وضبط بحوزتهم أكثر من (٣) مليارات دينار معدة للتهريب.

وفي محافظتي ديالى وصلاح الدين استطاعت مفارزنا من تفكيك شبكتين مكونتين من (٧) افراد متهمين بعمليات المضاربة بالأموال وتهريبها فضلاً عن ممارستهم العمل بالحوالات المالية الداخلية وبيع وشراء العملة الأجنبية بدون موافقات رسمية، حيث ضُبط بحوزتهم مبالغ بالعملتين المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق يؤكد جهاز الأمن الوطني استمراره بالحملة التي يقوم بتنفيذها استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء المتضمنة تكثيف الدور الرقابي على المحال والشركات التجارية، والتأكيد على ضرورة التعامل بالدينار العراقي وفق سعر الصرف الرسمي، كما ويدعو المواطنين ممن لديهم معلومات بهذا الخصوص التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن المجاني (١٣١) وسيتم التعامل مع المعلومات الواردة بسرية تامة.

