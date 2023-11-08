الأمن الوطني العراقي يحبط تهريب 7 مليارات دينار ويعتقل مهربين بضمنهم ضابط "كبير"

2023-11-08 19:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، إحباط تهريب اكثر من 7 مليارات دينار والإطاحة بشبكات لتهريب العملة والقبض على مهربين بينهم ضابط "كبير".

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الجهاز نفذت سلسلة من العمليات النوعية التي شملت (البصرة، وبغداد، وديالى، وصلاح الدين) واسفرت عن الإطاحة بعدد من شبكات المهربين وضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملتين الأجنبية والمحلية".

وأضاف "ففي محافظة بغداد ووفقاً لمعلومات مديرية أمن البصرة تمكنت مفارز جهازنا من الإطاحة بأحد أهم المهربين والذي يستغل منصبه الوظيفي (ضابط برتبة عقيد) للقيام بعمليات تهريب وتمرير للأموال وقد ضبط بحوزته مبالغ تُقدر بأكثر من (4) مليارات دينار وعلى اثر اعترافاته تم القبض على اثنين من افراد الشبكة المتهمة بالتهريب في البصرة وضبط بحوزتهم أكثر من (3) مليارات دينار معدة للتهريب".

وتابع "في محافظتي ديالى وصلاح الدين استطاعت مفارزنا من تفكيك شبكتين مكونتين من (7) افراد متهمين بعمليات المضاربة بالأموال وتهريبها فضلاً عن ممارستهم العمل بالحوالات المالية الداخلية وبيع وشراء العملة الأجنبية بدون موافقات رسمية، حيث ضُبط بحوزتهم مبالغ بالعملتين المحلية والأجنبية".