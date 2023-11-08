القبض على "سائق ديليفري" بتهمة سرقة المنازل في اربيل

2023-11-08 20:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أعلنت مديرية أمن أربيل (الآسايش)، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، عن القبض على شخص يعمل "سائق ديليفري" متهم بسرقة 7 منازل في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية، من الإطاحة بـ(م، ن، ر) المتهم بجريمة السرقة"، مبينة أن "المتهم يعمل في مجال توصيل الطلبات (دليفري)، الأمر الذي مكنه من مراقبة العديد من المنازل وانتهاز الفرصة في السطو على (7) منها، وسرقة مبالغ ضخمة وممتلكات قيمة وغالية".

وكانت مديرية آسايش أربيل، قد اعلنت يوم الأحد الماضي، عن القبض على شبكة لترويج العملة الزائفة في المحافظة.

وقالت في بيان إن “مفارزنا تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية من اعتقال أربعة أشخاص وهم (م ، ر ، س) و (م ، ن ، س) و (م ، م ، ر)و(أ ، د ، ع ) بتهمة الترويج لمبالغ ضخمة من العملات العراقية المزورة من فئة (٥٠) و(٢٥)و(١٠) و(٥) آلآف، في أسواق ومحلات مدينة أربيل”.