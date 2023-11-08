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قائمة مسائية للدولار.. استقرار في عموم العراق

قائمة مسائية للدولار.. استقرار في عموم العراق
قائمة مسائية للدولار.. استقرار في عموم العراق
2023-11-08 20:46:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً استقراراً عند أكثر من 164 ألف دينار للمائة دولار بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار للمائة دولار.

100$=164,200 بغداد

100$=164,250 أربيل

100$=164,250 البصرة

100$=164,300 السليمانية 

100$=164,300  دهوك

100$=164,350  کرکوك

100$=164,350  حلبجة

100$=164,300  نينوى

100$=164,350  النجف

100$=164,300  الأنبار

100$=164,350  المثنى

100$=164,350  ذي قار

100$=164,300  كربلاء

100$=164,300  ديالى

100$=164,350  بابل

100$=164,350 واسط

100$=164,300 الديوانية

100$=164,350 صلاح الدين

100$=164,300 ميسان

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