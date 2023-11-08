قائمة مسائية للدولار.. استقرار في عموم العراق
2023-11-08 20:46:14 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً استقراراً عند أكثر من 164 ألف دينار للمائة دولار بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار للمائة دولار.
100$=164,200 بغداد
100$=164,250 أربيل
100$=164,250 البصرة
100$=164,300 السليمانية
100$=164,300 دهوك
100$=164,350 کرکوك
100$=164,350 حلبجة
100$=164,300 نينوى
100$=164,350 النجف
100$=164,300 الأنبار
100$=164,350 المثنى
100$=164,350 ذي قار
100$=164,300 كربلاء
100$=164,300 ديالى
100$=164,350 بابل
100$=164,350 واسط
100$=164,300 الديوانية
100$=164,350 صلاح الدين
100$=164,300 ميسان