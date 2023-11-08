اشعلت شرارتها مباراة القوة الجوية.. تفاصيل المشادة مع بنزيما التي أطاحت بنونو سانتو

2023-11-08 20:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اشارت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن خلافا نشب بين نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، ومهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما داخل غرفة خلع الملابس، تسبب في الإطاحة بالمدرب البرتغالي من منصبه.

وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأربعاء فإن شرارة الخلاف اشتعلت مجددًا بين بنزيما وسانتو داخل غرفة الملابس بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق أمام القوة الجوية بهدفين دون رد، الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن سانتو وجه نقدا لاذعا للنجم الفرنسي المخضرم إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم".ورد بنزيما قائلا: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة"، وهو ما أثار غضب المدرب ليقول له "أنت قائد الفريق وقدوة للاعبين وأهم لاعب، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فإن المدرب استمر في توجيه كلمات لاذعة لبنزيما، رافضًا تبريراته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المهاجم السابق لريال مدريد تحدث إلى مسؤولي النادي قبل أسبوعين من الواقعة، بأن استمرار نونو سانتو لا يلبي تطلعات الاتحاد، وأن وجوده يعيق تقدم الفريق.

وأعلن اتحاد جدة مساء أمس الثلاثاء، اقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، والتي جاءت بعد 5 تعثرات متتالية في دوري روشن بواقع خسارتين وثلاثة تعادلات.وسجل سانتو مع الاتحاد انطلاقة متذبذبة هذا الموسم الذي جاء بعد موسم اعتبرته الجماهير تاريخيًا، إذ شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الغائب منذ 14 عامًا، فضلًا عن تتويجه بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.وبعد التعثر في الجولات الأخيرة من موسم 2021 /2022 وجد الاتحاد ضالته في البرتغالي نونو سانتو ليعاود معه الكرة من جديد أملًا في استعادة الألقاب.واستهل الاتحاد موسم 2022/2023 بفوز عريض خارج ملعبه أمام العدالة 3 /0 ليتمكن خلال أول 10 جولات من حصد 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات، لكنه خسر على ملعبه أمام الهلال وهي الخسارة التي أثارت قلق الجماهير بشأن قدرة الفريق على حسم المواجهات الكبرى ومن ثم حصد اللقب.