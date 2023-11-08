مجلس الأمن الوزاري يناقش انشاء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث

2023-11-08 21:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة الهيكلية المقترحة لمركز إدارة الأزمات والكوارث، الذي يهدف إلى بناء منظومة وطنية لهذا الغرض، وتوحيد الجهود بين جميع الوزارات المعنية في هذا المجال؛ للاستجابة الفورية والسريعة لأي طارئ.

وفي محور آخر، ناقش المجلس الخطوات الواجب اتخاذها لإنصاف جرحى الحرب من منتسبي وزارة الدفاع، الذين أصيبوا خلال خدمتهم العسكرية، وأوصت اللجان الطبية بعدم صلاحيتهم للخدمة.

وبهدف منح فرصة للخبراء العاملين في مجال الأمن السيبراني، ناقش المجلس إجراء مسابقة وطنية في هذا الصدد؛ وذلك لمتابعة التطور الحاصل في هذا المجال والحاجة لاستقطاب ملاكات فنية من خلال اختيار الفائزين الأوائل في هذه المسابقة؛ لرفع مستوى العمل في مجال الأمن السيبراني، على أن يتم التنسيق مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، بهذا الأمر.

كما ناقش المجلس عدداً آخر من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، بالعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الملفّقة والردّ عليها عبر القنوات والمصادر الرسمية.