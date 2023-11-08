2023-11-08 21:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

شدد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، على ضرورة اتخاذ خطوات تمنع استغلال اعمال الوزارات للأغراض الدعائية للانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "القرار الذي اتخذته وزارة التربية بالايقاف المؤقت للتعيينات والتنقلات وغيرها امر مهم لمنع استغلال عمل الوزارات للأغراض الدعائية للانتخابات مجالس المحافظات، وهكذا خطوات يجب ان تنفذ في كل الوزارات، خصوصاً التي تقودها جهات سياسية مشاركة بقوة في العملية الانتخابية".

وبين ان "الاستغلال الوظيفي وكذلك استغلال المال العام، مازالت تعمل عليه الجهات المتنفذة لتحقيق مكاسب انتخابية، ولهذا يجب ان تكون هناك رقابة شديدة على عمل كل مؤسسات الدولة وكذلك المسؤولين لحين انتهاء العملية الانتخابية، لمنع أي استغلال، خصوصاً ان هذا الاستغلال يعد بابا من أبواب الفساد".

وكانت وزارة التربية قد اعلنت في 6 تشرين الثاني، اتخاذ جملة إجراءات من شأنها أن تحافظ على مهنية المؤسسة بعيداً عن أجواء التنافس في انتخابات مجالس المحافظات، ضمنها إيقاف التعيينات لما بعد الانتخابات، ووقف التنقلات وحركة الملاكات التربوية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه المحافظات كافة بمتابعة المرشحين الذين يستغلون مناصبهم التنفيذية ويسخروها لهذا الغرض، فضلا عن تأجيل توزيع قطع الاراضي لحين انتهاء الانتخابات.