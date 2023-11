2023-11-08 21:49:52 - المصدر: ببجي موبايل

الثلوج تتساقط وغزال الرنّة يجوب أنحاء مهرجان الصقيع Frost Festival في تحديث ببجي موبايل الجديد 2.9

يتضمن تحديث الإصدار 2.9 الجديد من ببجي موبايل ما يلي:

بغداد، العراق - 8 نوفمبر 2023: بدأت احتفالات ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شهرة في العالم، بموسم الأعياد عبر تحديثها الجديد الإصدار 2.9 الاحتفالي. ويمكن للاعبين من الآن وحتى 7 يناير 2024 القتال في القرية الثلجية Snowy Village، وهي منطقة ذات طابع خاص تتميز بطرق جديدة ورائعة لتخطي الأعداء والقضاء عليهم، بالإضافة إلى المزيد من الهدايا للاستمتاع بأجواء العطلة. وسيتم إطلاق وضع Metro Royale Chapter 17 وتزويد World of Wonder بعناصر وتحسينات جديدة تشمل قالب Snowy الجديد.

وتدعو قرية Snowy Village عشاق لعبة ببجي موبايل في تحديث الإصدار 2.9 إلى المواجهة الاحتفالية المشوقة، حيث سيتمكن اللاعبون من القتال في ساحة Ice Sculpture Plaza المكونة من طابقين واجتياز الخريطة بطرق جديدة مثل سكك الثلج وألواح التزلج الثلجية. وإن لم يكن وصف ساحة المعركة مشوقاً بشكل كاف بالنسبة لكم، يسرنا إخباركم عن توفر أسلحة كرات الثلج Snowball Blaster ذات التأثير القوي والممتع الذي سيمكنكم عند التصويب على الأعداء من تحويلهم إلى رجال ثلج! ويمكن التصويب بها على الأرض أيضاً لصنع غطاء ثلجي أو على الماء لتجميده.

وستتمكنون أيضاً من العثور على رجال ثلج آخرين في Snowy Village. ويستطيع اللاعبون البحث عن رجل الثلج المحظوظ مع ثلاثة أطفال ثلج Snow Toddlers مختبئين في مكان قريب منه. وبعد العثور على طفل الثلج الصغير، سيتبع الطفل اللاعب مثل الحيوان الأليف، مما يسمح له بإعادته إلى رجل الثلج المحظوظ. وسيؤدي العثور على كل منهم وإعادته، إلى مكافأة اللاعبين بصندوق عناصر مميزة! وتتوفر المزيد من المكافآت في تحديث الإصدار 2.9 داخل Lucky Ice، حيث سيتعيّن على اللاعبين إيجاد الطريقة الأكثر فعالية لاختراق الجزء الخارجي الجليدي كي يتمكنوا من الوصول إلى الجائزة في الداخل.

ومع اقتراب مهرجان الصقيع، ستبدأ غزلان الرنة في الظهور بجميع أنحاء الخريطة! وستسمح هذه الحيوانات المبهجة للاعبين بركوبها لنشر الفرح في ساحة المعركة. كما سيتم تزيين الخرائط بطابع الموسم الاحتفالي ونشر الأشجار المليئة بالهدايا والجوارب المليئة بالإمدادات.

ويوفر تحديث الإصدار 2.9 أيضاً مجموعة متنوعة من تحسينات تجربة اللعب، تشمل الإضافات الجديدة إلى الطور الإبداعي World of Wonder مع خيارات لعب موسعة لتجربة "اللاعب ضد البيئة" (PvE) وتحسينات جديدة بقسم التحرير وقالب جديد لخريطة Snowy، بالإضافة إلى عناصر Frost Festival والتحديثات الجديدة على تجربة اللعب "Catch Me" وتطويرات في قسم إدارة المهارات والذي سيزود اللاعبين بمهارات إضافية تغيّر أسلوب اللعب.

وستتوفر تذكرة رويال باس Ace الجديدة من 14 نوفمبر 2023 وحتى 13 يناير 2024. ويمكن للاعبين إكمال مهام RP للارتقاء برتبتهم والحصول على مكافآت مثل الملابس الملونة المخصصة والجديدة وتشطيبات دراجة الثلج وغزال الرنة والمزيد.

وبانتظار اللاعبين أيضاً تعاون مشوق مع علامة تجارية أسطورية للسيارات الرياضية سيتم الكشف عنه قريباً. ترقبوا المزيد من التفاصيل!

يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول محتوى تحديث الإصدار 2.9 من ببجي موبايل ضمن ملاحظات المحتوى الرسمي المتوفرة هنا.