بالتعاون مع العراق.. كندا تتطلع لإيجاد مخرج سريع من أزمة الحرب في غزة

2023-11-08 22:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي

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تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.





واكد سيادته، خلال الاتصال، موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء، وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء.





ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة؛ لحماية القانون الدولي الذي خرقته سلطات الاحتلال، ولم تلتزم بالشرعية الدولية.





من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هدنة إنسانية في غزة، يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق؛ لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

8- تشرين الثاني- 2023