الداخلية: ضبط 3 كغم من حشيشة (الماركونا) في بغداد

2023-11-08 22:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جانب الرصافة ببغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت ٣ كغم من مادة حشيشة (الماركونا) المخدرة في جانب الرصافة من بغداد".

وأضاف، ان "المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ألقت القبض على ٣٥ متهما من المضاربين بالعملة وأصحاب الصيرفات والمنافذ المخالفة".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري كشف أمس عن "اعتقال تجار مخدرات دوليين كما تم ضبط في اقليم كردستان تاجراً معه مليون حبة مخدرات" مشيرا الى "ضبط 20 كيلوغرام مخدرات في شط العرب بمحافظة البصرة قبل يومين".

وأضاف "ما تم ضبطه من المخدرات في 2023 يعادل ما تم ضبطه في كل السنوات السابقة".



