الصحة تحدد موعد تعيين خريجي دفعة العام الماضي

2023-11-08 22:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارت الصحة، عن موعد تعيين خريجي دفعة 2022-2023 من المشمولين بقانون التدرج الطبّي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، تلقته "بغداد اليوم" بأن "الكثير من الاستفسارات ترد الوزارة حول موعد تعيين خريجي دفعة 2022-2023 من المشمولين بقانون التدرج الطبّي".

وأوضحت الصحة ان "تعيينهم سيكون في شهر أيلول من العام المقبل (2024) وحسب قانون الموازنة العامة والضوابط والتعليمات الصادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي".