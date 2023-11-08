انباء عن تعرض السفارة الأمريكية في بغداد الى هجوم وصافرات الإنذار تطلق فيها

2023-11-08 23:24:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت أنباء بتعرض السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023) الى هجوم مع إطلاق صافرات الإنذار فيها.

وكشفت وكالة رويترز الدولية للانباء في وقت متأخر من مساء اليوم، عن انطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الامريكية، مؤكدة "رفض" المسؤولين توضيح الأسباب.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "صافرات الإنذار المحذرة من وقوع هجمات، أطلقت مساء الأربعاء في السفارة الامريكية المحصنة، لكن وعلى غير العادة، لم تصدر أي تقارير رسمية حتى اللحظة عن أسباب انطلاقها، نوع المقذوفات التي تسببت بتشغيلها او اثار سقوطها".

الوكالة اكدت أيضا ان المسؤولين داخل السفارة الامريكية ومسؤولين في الحكومة العراقية "رفضوا" التصريح حول انطلاق صافرات الإنذار او الإجابة على اتصالاتها.

من جهته، أفاد مصدر أمني، لـ "بغداد اليوم"، بأن "صافرات الانذار التي اطلقت في السفارة بسبب جسم غريب مجهول يعتقد انه عبارة عن رصاص في الفضاء مجهول المصدر".

يشار الى ان انطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة والتي تشير الى وقوع هجوم عليها، يأتي بعد يومين فقط من اعلان وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، حصوله على "تأكيدات وضمانات شخصية" من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعدم تعرض القوات الامريكية وقواعدها داخل العراق لعمليات استهداف.