2023-11-08 23:56:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

? "نفي وتوضيح "?





انتشر على بعض وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حصول هجوم مسلح استهدف مركز شرطة الجهاد واصابة منتسبين في مركز الشرطة .. ونحن إذ ننفي هذا الخبر ونود ان نوضح انه بعد حدوث نزاع مسلح بين طرفين على الفور استنفرت قيادة شرطة المحافظة كافة مفارزها وبمتابعة ميدانية من قبل السيد قائد الشرطة #اللواء_قاسم_راشد_زويد شخصياً وألقي القبض على مطلقي العيارات النارية الذين كانو يستقلون عجلة نوع تاهو ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ،

ونهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر.

وان هنالك مغرضين يحاولون تشويه الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة الفيحاء ..

و ان شرطة البصرة ستلاحق هؤلاء العابثين قضائيا و سيلاقون جزاءهم وفق القانون .





?قيادة شرطة محافظة البصرة

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