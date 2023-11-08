مواجهات مسلحة بين "جهتين" في شوارع حي الجهاد بمحافظة البصرة (فيديو)

2023-11-08 23:58:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مساء اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، لمواجهات مسلحة بين "جهتين" في شوارع حي الجهاد بمحافظة البصرة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين في نزاع مسلح في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "العنصر الأمني المصاب كان ضمن دورية لحظة وقوع الاشتباك المسلح في منطقة حي الجهاد (الأمن الداخلي سابقا)".

وأشار الى "صدور أوامر من القيادات الأمنية العليا بالاستنفار وقطع بعض الطرقات وانتشار فوري واسع بمختلف المناطق تجنبا للتصعيد".

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