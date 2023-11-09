الأنبار.. مسؤولون تنفيذيون يستغلون مناصبهم لصالح قوائمهم الانتخابية

2023-11-09 00:25:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن وجود المسؤولين المتنفذين على رأس القوائم الانتخابية سيضعف الثقة بالاقتراع، نتيجة استغلالهم لموارد الدولة لصالح قوائمهم.

وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "سبق وأن وجهنا دعوة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنح إجازة مفتوحة للمسؤولين التنفذيين الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المحافظة".

وأضاف أن "هؤلاء باتوا يستخدمون سلطتهم ويقدمون خدمات ونصب محولات كهرباء وتبليط شوارع ونصب إنارات وعمل أشياء هي حقوق طبيعية للمواطن لكن يستخدمونها من باب الدعاية الانتخابية".

وأشار إلى أن "المال السياسي سيؤدي إلى الإخلال بعملية الاقتراع وسيؤدي بالنهاية لترجيح كفة جهة على حساب جهة أخرى، ونأمل مجددا من قيام رئيس الوزراء بمنح إجازة للمسؤولين، واستغلال الفترة المتبقية لتكون عملية الدعاية الانتخابية متوازنة بين جميع الكتل السياسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه المحافظات كافة بمتابعة المرشحين الذين يستغلون مناصبهم التنفيذية ويسخروها لهذا الغرض، فضلا عن تأجيل توزيع قطع الاراضي لحين انتهاء الانتخابات.