استهداف قاعدتي حرير في أربيل وعين الاسد بالأنبار

2023-11-09 00:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (9 تشرين الثاني 2023)، باستهداف صاروخي لقاعدتي عين الأسد غربي محافظة الأنبار وحرير في أربيل.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "محيط قاعدتي عين الأسد وحرير تعرضا لاستهداف".

ويأتي الهجوم بعد سلسلة هجمات استهدفت قاعدة "عين الأسد" بالأنبار وقاعدة "حرير" في أربيل، وقاعدة "فيكتوريا" قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتضم جميع هذه القواعد مستشارين عسكريين للتحالف الدولي بينهم أمريكيون.