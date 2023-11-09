النفط يتراجع 2% في أدنى تسوية منذ 3 أشهر بفعل المخاوف بشأن الطلب

2023-11-09 09:00:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، اثنين بالمئة عند التسوية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بتراجع حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار، أي 2.5 بالمئة، إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.04 دولار، أي 2.6 بالمئة، إلى 75.33 دولار للبرميل. وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو تموز.

وقالت مصادر بالسوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يزيد أيضا من الضغوط على الأسعار.

وإن تأكد ذلك الرقم فسيكون أكبر مخزون منذ فبراير شباط. وستؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إصدار بيانات المخزون الأسبوعية، التي عادة ما تصدر أيام الأربعاء، حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني لإكمال تحديث النظام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة 300 ألف برميل يوميا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا.

كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب.

وزادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول بشدة لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد من المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.