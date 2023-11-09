الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة- عاجل

2023-11-09 09:12:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تعليق العمليات البرية في غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل".

ويأتي هذا الإعلان وسط معلومات عن الاقتراب من الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة للإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، حسب مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

كما قال مصدر لوكالة "أ ف ب" إن مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح من 10-15 رهينة ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة.

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 قتيلا، فيما وصل عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 352.









المصدر: RT



