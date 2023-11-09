2023-11-09 10:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، عن استراتيجية لفصائل المقاومة جعلت الجانب الامريكي عاجز امام الطائرات المسيرة التي تنفذ الهجمات على قواعدها.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قلق امريكا لم تعلنه حتى الان في المواجهة مع مسيرات فصائل المقاومة وعدم نجاجها في رصد مواقع الاطلاق حتى الان خاصة وان الفصائل اعتمدت مسارا يعقد الرصد، وهو مستوى الانخفاض الذي تسير فيه المسيرة قبل ان تصل الاهداف ما يجعلها قريبة جدا قبل ان تكشفها منظومات الدفاع الجوي في القواعد التي تنتشر بها القوات الامريكية".

واضاف، أن "امريكا زجت بأهم اسرابها المختصة في الرصد الجوي بالشرق الاوسط من اجل الاستدلال على مواقع اطلاق المسيرات التي تحتاج الى 10 دقائق فقط لتصبح جاهزة للطيران الى اهدافها".

واشار الى Hن "امريكا طالبت فعليًا من الاجهزة الامنية العراقية بجهود تنسيق اضافية من اجل احتواء ملف مسيرات فصائل المقاومة مع تأكيدها بانها لاتنوي زيادة توتر منطقة الشرق الاوسط بالتصادم مع فصائل المقاومة خاصة في الجبهة العراقية لانها تدرك مدى حساسيتها وربما تقود الى انفجار لا يمكن احتواءه اذا ما حصل اي تصادم مباشر".

ووسعت "فصائل المقاومة في العراق" هجماتها على القواعد التي تضم قوات امريكية سواء في العراق وسوريا، وبحسب البنتاغون، فأن اعداد الهجمات حتى (6 تشرين الثاني) الجاري بلغ اكثر من 33 هجوما.

وقامت "فصائل المقاومة في العراق" باستهداف قاعدة عين الاسد بطائرات مسيرة بعد ساعات قليلة من مغادرة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لبغداد في 5 تشرين الثاني الجاري، بالرغم من "رسائل التحذير" التي اطلقها بلينكن خلال زيارته بغداد ولقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.