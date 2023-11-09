البنك المركزي يكشف اتجاهات التضخم في العراق والمنطقة

2023-11-09 10:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، عن اتجاهات التضخم في العراق والمنطقة، مؤكداً انخفاض معدلات التضخم لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت دائرة الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي، أن نسبة التضخم فيها انخفضت من (4.4%) في آب 2022 إلى (3.7%) في آب 2023، مبينة أن معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة مقارنة ببعض دول المنطقة كإيران (46.0%) وتركيا (57.0%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (3.4%) والمملكة العربية السعودية (2.4%).