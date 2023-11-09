2023-11-09 10:28:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، ارتفاعاً ملحوظاً في مكاتب الصرافة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة ببغداد بلغ اليوم، 165.750 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف، أن "سعر الشراء بلغ 163.750 دينار مقابل كل 100 دولار".

ومساء الأمس، سجلت اسعار الدولار في بغداد، استقرارا على الارتفاع، حيث بلغ سعر البيع 164.600 دينار مقابل 100 دولار.