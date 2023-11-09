2023-11-09 11:09:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس(9 تشرين الثاني 2023)، اسباب عديدة تمنع امريكا من الرد على "فصائل المقاومة المسلحة في العراق"، بالرغم من وصول عدد الهجمات الى 33 هجمة منذ 17 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث في غزة ابادة جماعية بضوء اخضر امريكي من خلال دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني"، لافتا الى أن "ارتفاع احصائية الشهداء والجرحى الى اكثر من 33 الف شهيد وجريح دليل على منهج دموي يرتكبه الكيان الصهيوني في ارض فلسطين".

واضاف، أنه "هناك اسباب عديدة تمنع امريكا من الرد على هجمات فصائل المقاومة في العراق ابرزها انها لا تريد فتح اي جبهة اخرى في الشرق الاوسط لانها تدرك بان اي ردة فعل منها تعني حماقة اخرى بعد حماقة الكيان الصهيوني وقد تقود الى مشهد لا يمكن لواشنطن تداركه خاصة مع وجود فصائل المقاومة في لبنان وسوريا واليمن وصولا الى العراق".

واشار الى أن "امريكا منذ اسابيع تعمل على ارسال رسائل لمختلف الاطراف حول سعيها لاحتواء الاحداث في الشرق الاوسط لكن الامر يبقى متوترا خاصة مع ما نرصده من مجارز تسجل بالدقائق"، مؤكدا بان "الشرق الاوسط في وضع صعب بسب سياسات واشنطن ودعمها الكبير للكيان الصهيوني".

ووسعت "فصائل المقاومة في العراق" هجماتها على القواعد التي تضم قوات امريكية سواء في العراق وسوريا، وبحسب البنتاغون، فأن اعداد الهجمات حتى 6 تشرين الثاني الجاري بلغ اكثر من 33 هجوما.

وقامت "فصائل المقاومة في العراق" باستهداف قاعدة عين الاسد بطائرات مسيرة بعد ساعات قليلة من مغادرة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لبغداد في 5 تشرين الثاني الجاري، بالرغم من "رسائل التحذير" التي اطلقها بلينكن خلال زيارته بغداد ولقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي (8 تشرين الثاني 2023)، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، عن إطلاق وزارة الدفاع الامريكية تحقيقًا عاجلا بوقوع هجوم على السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء المحصنة داخل بغداد، فضلا عن قاعدة متقدمة للقوات الامريكية تعرف باسم "يونيون 3".