العراق يحافظ على مركزه الـ30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب

2023-11-09 11:12:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، الخميس، ان العراق حافظ على مرتبته الـ30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الثاني لعام 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق حافظ على ترتيبه 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث لم يقم بشراء الذهب منذ شهر ايار لتبلغ حيازته من الذهب 132.7 طنا وهي تمثل 7.6% من باقي احتياطاته الاخرى".

واضاف ان "العراق جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بأكبر احتياطي للذهب بعد كل من السعودية 323.1 طنا ولبنان 286.8 طنا والجزائر 173.6 طنا وجاءت مصر بالمرتبة الخامسة 125.9 طنا.

واشار الى ان " الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 الف طن تليها المانيا 3.352.6 الف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451.8 الف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 طن تليها سورينام بنفس الكمية بواقع 1.5 طن".

وقال الخبير المالي محمد الحسني ان "جميع الدول ومنها العراق تحاول تنويع سلتها من العملات والذهب ليكون محفظة استثمارية لتقليل المخاطر والتقلبات المفاجئة التي قد تحدث نتيجة الازمات او انخفاض قيمة العملات فهو نوع من التحوط ويمنح استقرارا نقدي ".

واضاف ان "الدول لا تعتمد على الذهب بشكل كبير في محفظتها الاستثمارية وذلك لأنها سلعة ثقيلة ليس مثل باقي العملات التي تكون بيعها وشراءها بسرعة، لذلك نرى ان بعض الدول الغنية لديها من الذهب الا انها تكاد تكون احتياطاتها من الذهب ثابتة لا تقوم بعمليات البيع والشراء بشكل مستمر كأمريكا والمانيا والمملكة المتحدة".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، فيما اعلن في شهر ايار عن شراءه 2.3 طن من الذهب.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها