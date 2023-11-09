2023-11-09 12:28:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف الموسوي، اليوم الأربعاء، آلية شمول الطلبة بمنحة الإعانة الاجتماعية، وبينما بيّن جوانب مهمة في قانون المنحة، كشف بالأرقام أعداد المستفيدين منها.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الإعانة الخاصة بمنحة الطلبة ليست تسجيلاً"، مبيناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية قد "فتحت واجهات إلكترونية لكل مدرسة، ومدير المدرسة هو المسؤول عن تسجيل الطلبة من خلال الحضور اليومي"ز

وأضاف أن "قانون منحة الطلبة يعتمد على عاملين، الأول أن يكون والد أو والدة الطالب مستفيد من الحماية الاجتماعية، والأمر الثاني استمرار الطالب بالدوام وعدم رسوبه"، مشدداً أنه "في حال الغياب 3 أيام في الشهر تنقطع عنه المنحة".

وأوضح، أن "المنحة تُصرف من خلال (الكي كارد) الخاص بالحماية الاجتماعية بعد انتهاء كل شهر، لضمان إكمال الطالب الشهر بلا انقطاع"، مؤكداً أن "الوزارة أكملت الإجراءات الخاصة للشهر العاشر، وبانتظار تحويل الرصيد المالي من وزارة المالية إلى وزارة التربية، ومن ثم تقوم الأخيرة بتحويل الرصيد المالي إلى هيئة الحماية الاجتماعية، ليتم صرفها من خلال (الكي كارد)".

وأكد، أن "هيئة الحماية الاجتماعية سجلت مليون و900 ألف طالب في بغداد والمحافظات، بمبلغ إجمالي يصل إلى 67 مليار دينار، للابتدائية 30 ألف دينار، والاعدادية 50 ألف دينار".

وعن التلاميذ الأخوة، بيّن أن "قانون المنحة لا يعتمد على عدد معين بل ينص على شمولهم جميعاً، حتى إذا كان رب الأسرة لديه 4 تلاميذ في مدارس مختلفة، فهم جميعهم يستحقون المبلغ".

وفيما يتعلق بعدم شمول بعض الطلبة، أوضح أن "الوزارة فتحت واجهات إلكترونية لكل مدرسة، وفي حال عدم تسجيل أحد الطلبة، فإن على ولي أمر الطالب تبليغ مدير المدرسة بشمول ابنه الطالب بالمنحة الاجتماعية، وبمجرد إضافة اسمه فسوف يتم صرف مبلغ المنحة له في الشهر الذي يليه".

وبيّن، أن "الأعداد المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية من 1 تشرين الثاني 2022 لغاية الآن، وصلت إلى 825 ألف أسرة جديدة، وهؤلاء جميعهم مستفيدون من هذه المنحة، أما أعداد الأسر الحالية التي تتقاضى الإعانة، فقد وصلت إلى مليونين و100 ألف أسرة، في حين وصلت أعداد الأفراد إلى 7 ملايين و350 ألف فرد".

واختتم بالقول إن "كل الأعداد المستلمة (الكي كارد) هم مشمولون بمنحة الطلبة، أما الذين سوف يتم شمولهم من خلال الوجبات المقبلة، فإنه بمجرد اصدار (الكي كارت) فسوف يستلمون الشهر الذي يليه".