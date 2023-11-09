بعد زيارة السوداني لإيران.. ماذا عن جولته الخليجية؟

2023-11-09 12:46:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مسؤول يوم الخميس، عن أن بعض الإجراءات الروتينية والالتزامات، أرجأت الجولة الإقليمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان السوداني قد اجرى زيارة الى إيران يوم الاثنين الماضي، ضمن إطار جولة إقليمية تشمل دولاً خليجية ايضاً، لبحث التطورات الجارية في غزة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجولة مازالت قائمة، لكن تم إرجاء زيارة العواصم الخليجية بسبب الالتزامات لدى بعض رؤسائها وملوكها، خصوصاً مع قرب عقد أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، بعد يومين في المملكة العربية السعودية، والتي سيشارك العراق فيها بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف أن "الاتصال والتنسيق متواصل ما بين العراق وبعض الدول الخليجية لترتيب زيارة السوداني، وليس هناك أي شيء يمنعها، غير بعض التوقيتات والالتزامات، خصوصاً أن هناك ترحيباً كبيراً من تلك الدول بزيارة السوداني، كما هو يعتزم اطلاق مبادرة عراقية بخصوص ما يجري في غزة حالياً".

وكان السوداني قد دعا خلال زيارته لطهران إلى أهمية التنسيق العالي بين البلدان في المنطقة بشأن الاعتداءات المستمرة في غزّة.

وطالب خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بـ"إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان، وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة".