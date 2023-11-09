العراق على موعد مع موجة أمطار تبدأ من الاثنين المقبل

2023-11-09 13:12:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، هطول الامطار في البلاد اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وقال عطية في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" ، إن "حالة جوية ممطرة ستبدأ الاثنين المقبل في جهة غرب العراق ثم تمتد نحو باقي المدن".

وأضاف: "هناك تحذيرات أولية من غزارة الامطار على فترات في بعض الاماكن ومن الرياح الهابطة من السحب المثيرة للغبار ".

وتابع أن "مدن شمال البلاد وشرقه قد تستقبل اعلى الكميات من الامطار خلال فترة تأثير الحالة التي تنتهي الخميس المقبل بالتدريج"، مضيفا "يعقبها انخفاض درجات الحرارة مع تقدم كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا".