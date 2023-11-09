مواجهة استعراضية بين الأرجنتين وبرشلونة لتكريم ميسي

2023-11-09 14:30:14 - المصدر: العربي الجديد

حددت إدارة نادي برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2024، موعداً لافتتاح ملعب "كامب نو" بعد نهاية الإصلاحات التي يشهدها في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأربعاء، أن البلاوغرانا يسعى في افتتاح الملعب لتنظيم مباراة استعراضية كبيرة، تجمع الفريق بمنتخب الأرجنتين بطل العام في مونديال قطر الذي دار في نهاية العام 2022، إثر الفوز على المنتخب الفرنسي في المواجهة النهائية.

وسيستغل الفريق تزامن الحدث مع الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، لتكريم واحد من أساطيره، وهو ليونيل ميسي الذي سيكون حاضراً في الملعب، مع الكرات الذهبية الثماني التي تحصّل عليها في مسيرته، بالإضافة إلى لقب كأس العالم.

وتسعى الأطراف الحريصة على تنظيم المباراة إلى تجاوز بعض العراقيل، أهمها جدول المباريات الرسمية لكتيبة المدير الفني الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، في ذلك الوقت، حيث إن المنتخب سيلعب مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أما كل من الباراغواي والبيرو فيومي 14 و19 من الشهر نفسه.

ومن الخيارات المطروحة لتفادي ذلك، تأجيل المواجهة إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، أو بداية عام 2025، في حين يبرز إلى الواجهة خيار ثالث وهو محاولة إقناع الأندية بالتفريط في لاعبيها الأرجنتينيين خارج مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لخوض المباريات الدولية.