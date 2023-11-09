المالية توجه باستمرار دوام موظفي الموازنة طيلة أيام الأسبوع لإنجاز المعاملات

2023-11-09 14:33:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، باستمرار دوام موظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت لغاية نهاية السنة الحالية لغرض انجاز المعاملات.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، تراست اليوم، الاجتماع الموسع مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة، ضم المدير العام والمعاونين ومدراء الاقسام والشعُب فيها"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش عددا ًمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وبحث ماتم تحقيقه ضمن فقرات المنهاج الوزاري في إطار عمل الموازنة ومتابعة الاجراءات التنظيمية والإدارية وسبل تطويرها بما يتلائم مع ماهو مخطط وفق الرؤية والاهداف المرصودة".

ووفقا للبيان، وجهت وزيرة المالية بـ "أستمرار الدوام الرسمي لموظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ولغاية نهاية السنة الحالية، لغرض انجاز المعاملات الواردة اليها واتمام اجراء المناقلات وتخصيصات تعويضات الشهداء والجرحى والممتلكات ونقل الملاك بين المؤسسات".

وشددت على "ضرورة الاسراع في اجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وذلك بناءا على الطلبات التي ترد اليها يوميا بعد استكمال عمليات التدقيق الاصولية من قبل الدائرة".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية اعادة توزيع بعض الصلاحيات للمدراء ومسؤولي الاقسام في الدائرة، الى جانب توجيه مدراء الاقسام بمضاعفة جهود انجاز المهام الموكلة إليهم عبر تبسيط الاجراءات وتقليل حلقات الروتين المتبعة وحصر المشاكل والمعوقات التي تعترض اداء الواجبات و تجاوزها على وجه السرعة، والمسؤولية الكبيرة على عاتق هذه الدائرة ولأهميتها في توفير التخصيصات اللازمة لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة كافة والمساهمة في تحقيق برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وانجاز المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح المجتمعية".







