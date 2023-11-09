السلطات الأمنية في اربيل تعلن تفكيك ثلاث شبكات دولية للاتجار بالمخدرات.. صور

2023-11-09 14:42:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، القاء القبض على عدد من تجار المخدرات الذين هم أعضاء في ثلاث شبكات كبرى للاتجار بتلك المواد.

وقال أركان عمر الضابط في المديرية بمؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمت مصادرة آلاف الحبوب المخدرة واعتقال عدد من التاجر بتلك المواد ينتمون إلى ثلاث شبكات دولية للاتجار بالمخدرات، مؤكدا أنه بسبب القبض على اولئك المتاجرين تم تفكيك تلك الشبكات.

وأضاف أنه في احدى نشاطات المديرية وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، وبعد تبادل المعلومات، تمكنوا من ضبط 160 كيلوغراما من الحبوب المخدرة.