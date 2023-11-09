ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 90% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-11-09 14:46:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس , بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 214 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 235 مليونا و 569 الفا و 721 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 214 مليونا و 019 الفا و 721 دولارا مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليونا و 550 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 76 شركة.