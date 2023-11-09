المفوضية تعلن موعد توزيع الوجبة الثانية من البطاقات الانتخابية (فيديو)

2023-11-09 15:15:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، موعد توزيع الوجبة الثانية من البطاقات الانتخابية.

وقال رئيس الفريق الاعلامي بالمفوضية عماد جميل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مليون و900 ألف بطاقة سيتم طباعتها، فيما وصلت الى مطار بغداد نحو مليون و140 ألف".

وتابع "امام بالنسبة لما تبقى فستصل الدفعة الثانية يوم 15 تشرين الثاني ويتم توزيها يوم 18 من الشهر ذاته تمهيدا لخوض الانتخابات المحلية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصول الوجبة الأولى من البطاقات البايومترية.

وذكر بيان للمفوضية تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تود اعلامكم عن وصول الوجبة الأولى من البطاقات البايومترية المنجزة لمكاتب المحافظات ادناه وسيتم توزيعها ابتداءً من يوم 11/11/2023".

وأشار البيان الى أن المحافظات هي" بغداد / الرصافة / الكرخ، نينوى، كركوك، ديالى، الأنبار، وبابل".

ولفت الى انه "بإمكان المواطنين مراجعة مراكز التسجيل القريبة من محل سكناهم لأستلامها مستصحبين معكم المستمسكات الثبوتية"، مؤكدا ان "مراكز التسجيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع".





xFyFL1bdPfg